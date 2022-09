Funerale Regina Elisabetta, la diretta: i capi di stato accorsi per l’ultimo addio (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutto il mondo è concentrato sul Funerale della Regina Elisabetta. l’ultimo saluto alla Sovrana è davvero sentite. Tantissime le personalità accorse. La Regina Elisabetta ha rappresentato un pezzo di storia mondiale. Il giorno del Funerale sarà seguito da tutto il mondo. Presenti non solo le istituzioni inglesi ma anche quelle di tutto il mondo. Ansa FotoNell’Abbazia di Westminster, a Londra, ci saranno tanti capi di stato. Si parte dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che sarà accompagnata da sua moglie. Ci sarà il presidente francese Macron e quello turco, Erdogan. L’Italia sarà presente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti anche i regnanti d’Europa con i re di Spagna, Belgio e ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 settembre 2022) Tutto il mondo è concentrato suldellasaluto alla Sovrana è davvero sentite. Tantissime le personalità accorse. Laha rappresentato un pezzo di storia mondiale. Il giorno delsarà seguito da tutto il mondo. Presenti non solo le istituzioni inglesi ma anche quelle di tutto il mondo. Ansa FotoNell’Abbazia di Westminster, a Londra, ci saranno tantidi. Si parte dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che sarà accompagnata da sua moglie. Ci sarà il presidente francese Macron e quello turco, Erdogan. L’Italia sarà presente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti anche i regnanti d’Europa con i re di Spagna, Belgio e ...

