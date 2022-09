È normale avere occhi di colore diverso? E’ l’eterocromia (Di lunedì 19 settembre 2022) Il colore degli occhi è una delle prime cose che attira l’attenzione e per oltre il 50% delle persone è la prima cosa che si guarda quando si incontra qualcuno. Non tutti hanno gli occhi dello stesso colore. La cosa più comune è che uno sia marrone e l’altro nocciola, ma c’è anche chi ha un occhio blu e l’altro verde. E’ normale avere un occhio di un colore e uno di un altro? Il fenomeno per cui una persona ha occhi di colore diverso, o due tonalità diverse all’interno dello stesso occhio, è chiamato eterocromia degli occhi o eterocromia dell’iride. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildegliè una delle prime cose che attira l’attenzione e per oltre il 50% delle persone è la prima cosa che si guarda quando si incontra qualcuno. Non tutti hanno glidello stesso. La cosa più comune è che uno sia marrone e l’altro nocciola, ma c’è anche chi ha uno blu e l’altro verde. E’uno di une uno di un altro? Il fenomeno per cui una persona hadi, o due tonalità diverse all’interno dello stessoo, è chiamato eterocromia deglio eterocromia dell’iride. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una delle aziende leader in Europa nel settore ...

tranellio : RT @Moonlightshad1: Giornali e giornalisti non devono piacere a tutti ed è normale, diventa anormale e preoccupante se il cofondatore del p… - cesaregagliani : RT @NoGrimPass: Oggi ho incontrato due omosessuali. Hanno ricevuto in affidamento un bimbo. Mi chiedo se questo sia cosa buona e giusta. Di… - Frederi43632613 : RT @NoGrimPass: Oggi ho incontrato due omosessuali. Hanno ricevuto in affidamento un bimbo. Mi chiedo se questo sia cosa buona e giusta. Di… - Frederi43632613 : @NoGrimPass Non è giusto, non basta l'amore per considerare tutto lecito e normale, I bambini avrebbero il diritto… - gabryhz : venisse un nuovo allenatore quanto tempo ci vorrebbe per avere quantomeno una preparazione atletica normale -