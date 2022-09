È il giorno dei funerali di Elisabetta II: chiusa la camera ardente, Londra blindata (Di lunedì 19 settembre 2022) Alle 12 la città si ferma per le esequie di Stato con 2 mila persone, e 500 leader globali. Presenti Biden e Mattarella, esclusi la Russia e i sauditi. L’ultimo saluto al Castello di Windsor. La sovrana tumulata nella Cappella di San Giorgio accanto al Principe Filippo Leggi su lastampa (Di lunedì 19 settembre 2022) Alle 12 la città si ferma per le esequie di Stato con 2 mila persone, e 500 leader globali. Presenti Biden e Mattarella, esclusi la Russia e i sauditi. L’ultimo saluto al Castello di Windsor. La sovrana tumulata nella Cappella di San Giorgio accanto al Principe Filippo

