De Luca e Manfredi d’accordo | “Da Battaglia monito da raccogliere”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Credo che sia undae da mettere in pratica ed è un grande impegno per tutti noi. E’ un messaggio di coesione e di unità, mai come in questo momento l’unione di tutte le istituzioni è fondamentale per dare una risposta concreta alle persone che hanno bisogno”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, al termine delle celebrazioni per San Gennaro ha commentato l’omelia pronunciata dall’arcivescovo, monsignor Domenico. ”Nel giorno di San Gennaro, in una città così importante e simbolica come Napoli – ha aggiunto – questo messaggio dà a tutti noi la forza per andare avanti e lavorare sempre meglio”. A chi faceva notare che questo è il primo 19 settembre post covid che ha visto svolgersi le celebrazioni senza restrizioni,ha ...