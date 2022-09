Chiusa la camera ardente, è il giorno del funerale di Elisabetta: Londra blindatissima (Di lunedì 19 settembre 2022) Quattrocentomila persone hanno dato l'ultimo saluto alla regina Elisabetta a Westminster Hall, a Londra. La camera ardente è stata Chiusa alle 6.30 e sono iniziati i preparativi per il corteo funebre che accompagnerà alle 10.30 il feretro della sovrana scomparsa l'8 settembre scorso all'età di 96 anni nell'Abbazia di Westminster su un carro per cannoni costruito nel 1901 e trainato da 142 marinai della Royal Navy. Una tradizione che risale ai funerali della regina Vittoria. Il corteo sarà guidato da re Carlo III e parteciperà la Famiglia reale al completo. Le esequie, in programma alle 11, verranno celebrate dal vescovo di Canterbury Justin Welby, numero due della Chiesa anglicana. Alla cerimonia parteciperanno cinquecento capi di Stato stranieri, dignitari e ambasciatori da tutto il mondo. Durante ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Quattrocentomila persone hanno dato l'ultimo saluto alla reginaa Westminster Hall, a. Laè stataalle 6.30 e sono iniziati i preparativi per il corteo funebre che accompagnerà alle 10.30 il feretro della sovrana scomparsa l'8 settembre scorso all'età di 96 anni nell'Abbazia di Westminster su un carro per cannoni costruito nel 1901 e trainato da 142 marinai della Royal Navy. Una tradizione che risale ai funerali della regina Vittoria. Il corteo sarà guidato da re Carlo III e parteciperà la Famiglia reale al completo. Le esequie, in programma alle 11, verranno celebrate dal vescovo di Canterbury Justin Welby, numero due della Chiesa anglicana. Alla cerimonia parteciperanno cinquecento capi di Stato stranieri, dignitari e ambasciatori da tutto il mondo. Durante ...

