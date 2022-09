Barbano: “Napoli risultato bugiardo. Spalletti azzardo con Zerbin” (Di lunedì 19 settembre 2022) Alessandro Barbano del Corriere dello Sport commenta Milan-Napoli: “Spalletti azzarda con l’ingresso di Zerbin al posto di Politano”. Il giovane esterno azzurro ha avuto difficoltà nella marcatura su Theo Hernandez, proprio da quella fascia è nato il momentaneo gol del pareggio dei rossoneri. Ma Zerbin già in altre circostanze aveva dato prova di poter resistere fisicamente ed a livello di intensità, anche in fase difensiva. Come ha spiegato Domenichini, in quel momento il Napoli voleva un giocatore che potesse avere più contenimento rispetto a Lozano. Ecco il commento Alessandro Barbano su Milan-Napoli: “Il risultato è bugiardo, se riferito alle occasioni da gol, che sono di più per i rossoneri. Ma è sacrosanto in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Alessandrodel Corriere dello Sport commenta Milan-: “azzarda con l’ingresso dial posto di Politano”. Il giovane esterno azzurro ha avuto difficoltà nella marcatura su Theo Hernandez, proprio da quella fascia è nato il momentaneo gol del pareggio dei rossoneri. Magià in altre circostanze aveva dato prova di poter resistere fisicamente ed a livello di intensità, anche in fase difensiva. Come ha spiegato Domenichini, in quel momento ilvoleva un giocatore che potesse avere più contenimento rispetto a Lozano. Ecco il commento Alessandrosu Milan-: “Il, se riferito alle occasioni da gol, che sono di più per i rossoneri. Ma è sacrosanto in ...

