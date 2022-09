Trescore | palazzo abbandonato distrutto dalle fiamme

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 settembre 2022). I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Gazzaniga, Madone, Romano di Lombardia – con oltre dieci mezzi – sono intervenuti nella sera di sabato 17 settembre verso le 22.40 aBalneario. I vigili del fuoco hanno domato un incendio che ha interessato unin via Calvara. Non ci sono feriti. La struttura è stata completamente coinvolta ed in vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica, intervento ancora in corso.