Roma-Atalanta | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Atalanta, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023. All'Olimpico i giallorossi sfidano gli orobici in una sfida tra due squadre che occupano la parte altissima della classifica e vogliono restare in vetta. Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 18 settembre: chi riuscirà ad avere la meglio tra i ragazzi di Mourinho e Gasperini? Roma-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi.

