Muore travolto dal treno sui binari: incidente a Nettuno (Di domenica 18 settembre 2022) Tragico incidente alla stazione ferroviaria di Nettuno. Per cause ancora in fase di accertamento è stata investita una persona. È successo nella tarda serata di oggi. Il traffico ferroviario è stato così bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto agenti della polizia di stato, della polfer e carabinieri stanno monitorando la situazione sui binari fino alla stazione di Anzio, in cerca di tracce e reperti. Al momento è ignoto il nome è l'età della vittima. Le indagini in corso affidate ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 50 anni che camminava a piedi vicino ai binari. All'uscita della galleria il ferroviere ha provato a frenare ma per l'uomo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo. Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Tragicoalla stazione ferroviaria di. Per cause ancora in fase di accertamento è stata investita una persona. È successo nella tarda serata di oggi. Il traffico ferroviario è stato così bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto agenti della polizia di stato, della polfer e carabinieri stanno monitorando la situazione suifino alla stazione di Anzio, in cerca di tracce e reperti. Al momento è ignoto il nome è l'età della vittima. Le indagini in corso affidate ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un cittadino straniero di circa 50 anni che camminava a piedi vicino ai. All'uscita della galleria il ferroviere ha provato a frenare ma per l'uomo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo.

