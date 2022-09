Mourinho furioso contro gli arbitri: “dobbiamo fare i pagliacci e dire ai calciatori di tuffarsi?” (Di domenica 18 settembre 2022) La Roma è stata sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, la gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol nel primo tempo di Scalvini. Si tratta di una sconfitta pesante per la squadra di Mourinho, in uno scontro diretto per le zone alte della classifica. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolar modo l’allenatore Mourinho è stato espulso per proteste, nel mirino un rigore non fischiato ai giallorossi. “Niente di particolare con Hateboer e niente con Chiffi. Noi volevamo giocare, loro sapevano che non si poteva mettere in gioco e hanno buttato una palla lunga ad Hateboer per perdere tempo. E’ anti-gioco. Ma con Hateboer niente”. “Ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita, gli ho detto che voglio essere il miglior allenatore possibile e se un arbitro mi dice che ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 settembre 2022) La Roma è stata sconfitta davanti al pubblico amicol’Atalanta, la gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol nel primo tempo di Scalvini. Si tratta di una sconfitta pesante per la squadra di, in uno stto per le zone alte della classifica. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolar modo l’allenatoreè stato espulso per proteste, nel mirino un rigore non fischiato ai giallorossi. “Niente di particolare con Hateboer e niente con Chiffi. Noi volevamo giocare, loro sapevano che non si poteva mettere in gioco e hanno buttato una palla lunga ad Hateboer per perdere tempo. E’ anti-gioco. Ma con Hateboer niente”. “Ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita, gli ho detto che voglio essere il miglior allenatore possibile e se un arbitro mi dice che ...

SportRepubblica : Roma-Atalanta 0-1: Scalvini mantiene i nerazzurri in testa alla classifica. Mourinho furioso: espulso [aggiornament… - infoitinterno : Roma-Atalanta 0-1, Mourinho entra in campo furioso con Chiffi e si fa espellere - ChiamarsiBomber : Il #Mourinho furioso. Espulsione e sconfitta con un solo tiro in porta subito. #RomaAtalanta - napolista : #RomaAtalanta 0-1, #Mourinho entra in campo furioso con Chiffi e si fa espellere Brutto incidente per il portiere… - asrPT7 : RT @ASRomaPartite: - Mourinho furioso per il rigore non dato a Zaniolo e viene espulso! Dal labiale si capisce un “figlio di...” #RomaAtal… -