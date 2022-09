Monza-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Monza-Juventus (oggi alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A. Palladino... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022)ntus (oggi alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A. Palladino...

Gazzetta_it : #Juve #Allegri alta tensione: a #Monza vittoria o caos. E quella multa in arrivo… #monzajuventus - _Morik92_ : All'Autodromo di #Monza è presente il presidente #Juve, @andagn ?? @monza_news - persemprecalcio : ?? Alle 15 andrà in scena la sfida tra la #Juventus di Massimiliano #Allegri e il #Monza del neoallenatore… - cmdotcom : #MonzaJuve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Juventus | Positive le statistiche della Juve con #Landucci in panchina al posto di #Allegri -