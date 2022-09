LIVE Canelo Alvarez-Golovkin, Mondiale supermedi in DIRETTA: tra poco il main event! (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.15 Inizia l’ultimo incontro prima del main event: WBC Super Flyweight Championship: Jesse Rodriguez (c) vs Israel Gonzalez. 4.00 Vittoria per Akhmedov, anche questa per decisione unanime. 3.25 Inizia il match tra Vacant IBF North American Super Middleweight Championship: Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado. 3.20 Mancano due incontri al main event. 3.15 Austin Williams vs. Kieron Conway, 10 rounds, for WBA International middleweight title, Williams vince per decisione unanime. 2.45 Ecco gli incontri disputati fino a questo momento: Anthony Herrera vs Delvin McKinley, 6 round, pesi gallo junior: Herrera vince per decisione unanime 50-45, 50-45, 50-45 (fermato dopo cinque round per scontro di teste). Aaron Aponte vs Fernando Molina , 8 round, welter junior: pareggio (74-76, 75-75, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.15 Inizia l’ultimo incontro prima delevent: WBC Super Flyweight Championship: Jesse Rodriguez (c) vs Israel Gonzalez. 4.00 Vittoria per Akhmedov, anche questa per decisione unanime. 3.25 Inizia il match tra Vacant IBF North American Super Middleweight Championship: Ali Akhmedov vs Gabriel Rosado. 3.20 Mancano due incontri alevent. 3.15 Austin Williams vs. Kieron Conway, 10 rounds, for WBA International middleweight title, Williams vince per decisione unanime. 2.45 Ecco gli incontri disputati fino a questo momento: Anthony Herrera vs Delvin McKinley, 6 round, pesi gallo junior: Herrera vince per decisione unanime 50-45, 50-45, 50-45 (fermato dopo cinque round per scontro di teste). Aaron Aponte vs Fernando Molina , 8 round, welter junior: pareggio (74-76, 75-75, ...

