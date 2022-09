L'Europa pronta a congelare i fondi all'Ungheria: scontro senza sosta (Di domenica 18 settembre 2022) La Commissione europea ha votato all'unanimità la proposta di sospendere il 65% dei fondi di tre programmi operativi per la Coesione destinati all'Ungheria a causa della violazione dello Stato di diritto. Il valore totale dei fondi in questione è di 7,5 miliardi di euro, che corrisponde circa a un terzo di tutti i fondi di Coesione destinati all'Ungheria. La decisione - ha spiegato il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn - a causa delle irregolarità sistemiche nelle procedure di appalto, le insufficienti inchieste contro il conflitto d'interessi e in generale la debolezza nell'intervento contro la corruzione. La decisione della Commissione arriva dopo un intenso dialogo tra l'esecutivo europeo e le autorità ungheresi nei mesi scorsi, che ha portato l'Ungheria a proporre ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) La Commissione europea ha votato all'unanimità la proposta di sospendere il 65% deidi tre programmi operativi per la Coesione destinati all'a causa della violazione dello Stato di diritto. Il valore totale deiin questione è di 7,5 miliardi di euro, che corrisponde circa a un terzo di tutti idi Coesione destinati all'. La decisione - ha spiegato il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn - a causa delle irregolarità sistemiche nelle procedure di appalto, le insufficienti inchieste contro il conflitto d'interessi e in generale la debolezza nell'intervento contro la corruzione. La decisione della Commissione arriva dopo un intenso dialogo tra l'esecutivo europeo e le autorità ungheresi nei mesi scorsi, che ha portato l'a proporre ...

