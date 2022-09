Laver Cup, Berrettini ci sarà all'ultima recita di Federer (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo Berrettini sarà a Londra per l'ultimo torneo in carriera di Roger Federer. Il romano sarà riserva per il Team Europe, la selezione dei giocatori europei che alla O2 Arena di Londra sfiderà i ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 settembre 2022) Matteoa Londra per l'ultimo torneo in carriera di Roger. Il romanoriserva per il Team Europe, la selezione dei giocatori europei che alla O2 Arena di Londra sfiderà i ...

