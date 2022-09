Kiev, al momento negoziati con Mosca non hanno senso (Di domenica 18 settembre 2022) In questo momento, né i negoziati di pace sull'Ucraina né un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin avrebbero un senso. Lo ha detto il consigliere presidenziale di Kiev Mykhailo Podoliak, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 settembre 2022) In questo, né idi pace sull'Ucraina né un incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin avrebbero un. Lo ha detto il consigliere presidenziale diMykhailo Podoliak, ...

marielSiviglia : RT @ultimenotizie: In questo momento, né i negoziati di pace sull'#Ucraina né un incontro tra Volodymyr #Zelensky e Vladimir #Putin avrebbe… - StefaniaFalone : RT @ultimenotizie: In questo momento, né i negoziati di pace sull'#Ucraina né un incontro tra Volodymyr #Zelensky e Vladimir #Putin avrebbe… - ultimenotizie : In questo momento, né i negoziati di pace sull'#Ucraina né un incontro tra Volodymyr #Zelensky e Vladimir #Putin av… - peacelink : Kiev: al momento negoziati con Mosca non hanno senso Rainews #Ucraina - paolochiariello : #juorno #kiev dice no ai negoziati di pace con #Mosca in questo momento -