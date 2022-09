"Immorale". Zakharova insulta Re Carlo: l'ultimo clamoroso fronte (Di domenica 18 settembre 2022) Ancora lei. Ancora Maria Zakharova con i suoi insulti e le sue minacce. La portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, mette nel mirino il Regno Unito e Re Carlo III per la decisione di non invitare rappresentanti del Cremlino ai funerali della Regina Elisabetta, che si celebreranno domani, lunedì 19 settembre. Decisione scontata per tutti, ma evidentemente non per Vladimir Putin e la Zakharova. "Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese... sia profondamente Immorale", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, citata dalla Bbc. Nel frattempo continua la battaglia e la resistenza di Kiev continua ad ottenere risultati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Ancora lei. Ancora Mariacon i suoi insulti e le sue minacce. La portavoce del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, mette nel mirino il Regno Unito e ReIII per la decisione di non invitare rappresentanti del Cremlino ai funerali della Regina Elisabetta, che si celebreranno domani, lunedì 19 settembre. Decisione scontata per tutti, ma evidentemente non per Vladimir Putin e la. "Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese... sia profondamente", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, citata dalla Bbc. Nel frattempo continua la battaglia e la resistenza di Kiev continua ad ottenere risultati e ...

