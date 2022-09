Giorgia Meloni e i dubbi di Draghi: «Noi stiamo con l?Ucraina». Sul Pnrr è tensione col Cav (Di domenica 18 settembre 2022) Ultimi giorni della campagna elettorale e l'attenzione di Giorgia Meloni, ora in tour nel Mezzogiorno e dopo Bari la prossima tappa cruciale sarà in Campania (Caserta e forse Napoli), sta... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 settembre 2022) Ultimi giorni della campagna elettorale e l'attenzione di, ora in tour nel Mezzogiorno e dopo Bari la prossima tappa cruciale sarà in Campania (Caserta e forse Napoli), sta...

GkzDracula : Dal programma di Giorgia Meloni: “Nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, ma informazione, promozione e… - Ganbol74 : RT @ardigiorgio: Giorgia Meloni, Bari “Michele Emiliano guarda Stalingrado” - CattoAngelo : RT @Libero_official: 'Solo il meglio. Non ci possiamo permettere una squadra di governo debole. Che personalità valuteremo': #GiorgiaMeloni… - lellacmilan : RT @GiovanniAgost20: Come fanno le donne a votare Giorgia Meloni? - feanoriel : RT @PasqualeDeFalc1: Giorgia Meloni: “Daremo alle donne il diritto a non abortire' Il diritto a non abortire è pienamente esistente in Ita… -