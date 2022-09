Gasperini: “Se si vuole stare in alto bisogna fare un altro tipo di calcio” (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. La vittoria e la testa della classifica regalano all’Atalanta una pausa nazionali di sorrisi. 0-1 a Roma in un big match, in un testa a testa da alta classifica. Con un tiro in porta e un gol, di Scalvini. “I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione” sono le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa al termine della partita a Dazn. “In una partita contro una squadra forte che abbiamo tenuto bene. Ma per noi questi 3 punti sono di grande fiducia. Non vogliamo fare proclami, ma è chiaro che siamo molto soddisfatti, ha aggiunto. Il tecnico però guarda anche al futuro e valuta i miglioramenti che si aspetta dalla sua squadra: “Dobbiamo alzare la nostra qualità tecnica, oggi ho messo tanti centrocampisti per aver più possesso del gioco. Ultimamente con tanti giocatori offensivi perdevamo tanti palloni e facevamo fatica. Ora con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. La vittoria e la testa della classifica regalano all’Atalanta una pausa nazionali di sorrisi. 0-1 a Roma in un big match, in un testa a testa da alta classifica. Con un tiro in porta e un gol, di Scalvini. “I ragazzi hanno sempre dimostrato grande applicazione” sono le parole di Gian Pieroin conferenza stampa al termine della partita a Dazn. “In una partita contro una squadra forte che abbiamo tenuto bene. Ma per noi questi 3 punti sono di grande fiducia. Non vogliamoproclami, ma è chiaro che siamo molto soddisfatti, ha aggiunto. Il tecnico però guarda anche al futuro e valuta i miglioramenti che si aspetta dalla sua squadra: “Dobbiamo alzare la nostra qualità tecnica, oggi ho messo tanti centrocampisti per aver più possesso del gioco. Ultimamente con tanti giocatori offensivi perdevamo tanti palloni e facevamo fatica. Ora con ...

