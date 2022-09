Coronavirus, 12.082 contagi e 32 decessi. I ricoveri in terapia intensiva tornano a salire (+7) (Di domenica 18 settembre 2022) Il bollettino del 18 settembre 2022 I contagi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 12.082 (ieri 17.154), per un totale di 428.054 persone attualmente positive nel Paese. Per quanto riguarda i decessi legati al Covid-19 invece, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 32 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale che sale così a 176.578. La situazione negli ospedali In 157 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali d’Italia; di questi, 7 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia sono invece 3.420. In 424.477 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota ... Leggi su open.online (Di domenica 18 settembre 2022) Il bollettino del 18 settembre 2022 Idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore sono 12.082 (ieri 17.154), per un totale di 428.054 persone attualmente positive nel Paese. Per quanto riguarda ilegati al Covid-19 invece, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta 32 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale che sale così a 176.578. La situazione negli ospedali In 157 sono ricoverati nei reparti didegli ospedali d’Italia; di questi, 7 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia sono invece 3.420. In 424.477 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota ...

