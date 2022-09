Ambasciatore italiano in Spagna visita le Baleari (Di domenica 18 settembre 2022) L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, accompagnato dall’Addetto per la Difesa, Capitano di Vascello Simone Malvagna, ha effettuato il 27 Agosto 2022, presso il porto di Mahón nell’isola di Minorca, una visita a bordo della unità da regata della Marina Militare Italiana, “Stella Polare”, che ha fatto tappa nella cittadina delle Baleari nell’ambito della sua partecipazione alla regata velica “Copa del Rey Mapfre”. Rivolgendosi all’equipaggio, comandato dal Capitano di fregata Samuele Mondino, l’Ambasciatore ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione, anche nella cornice del forte rilancio subito negli ultimi due anni dalle relazioni italo spagnole. Egli ha altresì messo in valore – nelle relazioni tra Italia e Spagna – il ruolo svolto dalla “diplomazia ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) L’d’Italia in, Riccardo Guariglia, accompagnato dall’Addetto per la Difesa, Capitano di Vascello Simone Malvagna, ha effettuato il 27 Agosto 2022, presso il porto di Mahón nell’isola di Minorca, unaa bordo della unità da regata della Marina Militare Italiana, “Stella Polare”, che ha fatto tappa nella cittadina dellenell’ambito della sua partecipazione alla regata velica “Copa del Rey Mapfre”. Rivolgendosi all’equipaggio, comandato dal Capitano di fregata Samuele Mondino, l’ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione, anche nella cornice del forte rilancio subito negli ultimi due anni dalle relazioni italo spagnole. Egli ha altresì messo in valore – nelle relazioni tra Italia e– il ruolo svolto dalla “diplomazia ...

