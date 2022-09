Uomini e Donne: Teresa Cilia E Salvatore Di Carlo Si Sono Lasciati! (Di sabato 17 settembre 2022) Teresa Cilia, una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio ed in qualche modo ha confermato l’addio al marito Salvatore. Il loro matrimonio è giunto al capolinea dopo sei anni. La donna non ha svelato i motivi della rottura ma ha parlato del suo stato d’animo di questo ultimo periodo. Ecco Cosa ha raccontato! Teresa e Salvatore si Sono lasciati: scoppia una delle coppie più amate di U&D Il matrimonio tra l’ex tronista Teresa Cilia e il marito Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea. Le prime indiscrezioni sul loro addio erano giunte qualche giorno fa. In molti avevano notato che l’ex tronista aveva rimosso dai social tutte le foto con ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 17 settembre 2022), una delle ex troniste più amate di, ha rotto il silenzio ed in qualche modo ha confermato l’addio al marito. Il loro matrimonio è giunto al capolinea dopo sei anni. La donna non ha svelato i motivi della rottura ma ha parlato del suo stato d’animo di questo ultimo periodo. Ecco Cosa ha raccontato!silasciati: scoppia una delle coppie più amate di U&D Il matrimonio tra l’ex tronistae il maritoDiè giunto al capolinea. Le prime indiscrezioni sul loro addio erano giunte qualche giorno fa. In molti avevano notato che l’ex tronista aveva rimosso dai social tutte le foto con ...

robersperanza : L’allarme di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del Mini… - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - trash_italiano : Manca una settimana a Uomini e Donne. - martamacbeal : RT @Moonlightshad1: La normalità non sono le donne che denunciano cinque minuti dopo aver subito molestie e violenze; la normalità sono gli… - bubblekkam : RT @hazsmyall: ma ci rendiamo conto che in questo mondo pur di non colpevolizzare gli uomini si è riusciti a diffondere l'idea che le donne… -