Spezia - Samp | le pagelle | Dragowski sbarra tutti | 7 | 5 Gabbiadini 6 | 5 | serviva prima

Non si passa: comincia con Caputo, poi vola sue Sabiri, finisce con Quagliarella. Timido in uscita, si fa perdonare.

Non si passa: comincia con Caputo, poi vola su Gabbiadini e Sabiri, finisce con Quagliarella. Timido in uscita, si fa perdonare. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Quindi, loparte con il ribaltone da destra: di nuovo cross di Holm, che questa volta trova 'Nzola, bravo a inserirsi e a infilare la palla in rete al 72'. Laprova ancora a pareggiare i ..."Sono qui per dire che alla ripresa, con il Monza in casa, ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo a sedere sulla panchina".Il dt Osti conferma il tecnico, ma c'è chi preme per il ritorno di D'Aversa. Invece Gotti si gode Nzola in formato derby ...