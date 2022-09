sportli26181512 : Sabatini: 'Dybala formidabile. Juve e Inter, che vi siete perse': Sabatini: 'Dybala formidabile. Juve e Inter, che… - Gazzetta_it : Sabatini: '#Dybala formidabile. Juve e Inter, che vi siete perse' - CalcioNews24 : ??#Sabatini e le parole al miele su #Dybala ?? - TuttoASRoma : Sabatini: “Dybala formidabile, la presenza di Mourinho è stata decisiva. Juventus e Inter, cosa vi siete perse” - VoceGiallorossa : ??? Sabatini: 'Dybala è un campione, chi non lo ha preso si sarà pentito. Il rientro di Wijnaldum può essere decisiv… -

Paulounisce entrambi gli aspetti, ma se non siete convinti, potete chiederlo a Walter, che di giocatori come la Joya è un innamorato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Walter, ex dirigente della Salernitana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di PauloWalter, ex dirigente della Salernitana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di Paulo. Le sue dichiarazioni:- "Ho sempre pensato fosse un talento ...Un inizio da sogno per Dybala Sussurri e grida. Allusioni e timori. Per questo ci sono notti in cui ci si sveglia e non si riesce a prendere più sonno perché ci si chiede: “Avrò preso la decisione più ...Sabatini a Gazzetta: "Paulo formidabile Juventus e Inter cosa vi siete persi". L’ex uomo mercato di Palermo e Roma: "Uno come lui fa pentire chi non ...