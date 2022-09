Roma, allacci illegali per non pagare luce ed acqua: scoperto insediamento abusivo (Di sabato 17 settembre 2022) Roma – In via Montottone, località Corcolle, ad esito di un servizio di controllo presso un insediamento abusivo mirato alla verifica di ogni forma di illegalità e al contrasto degli allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, unitamente ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma e con la collaborazione di tecnici specializzati delle società “E-distribuzione” e “Acea acqua Spa”, hanno denunciato a piede libero 5 persone. Tre cittadini italiani, due donne e un uomo, sono stati deferiti perché sorpresi a rifornire un’abitazione con allacci abusivi alla rete idrica pubblica ed alla rete elettrica nazionale manomettendone i contatori. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. I Carabinieri ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022)– In via Montottone, località Corcolle, ad esito di un servizio di controllo presso unmirato alla verifica di ogni forma dità e al contrasto degliabusivi alla rete idrica ed elettrica, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, unitamente ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali die con la collaborazione di tecnici specializzati delle società “E-distribuzione” e “AceaSpa”, hanno denunciato a piede libero 5 persone. Tre cittadini italiani, due donne e un uomo, sono stati deferiti perché sorpresi a rifornire un’abitazione conabusivi alla rete idrica pubblica ed alla rete elettrica nazionale manomettendone i contatori. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. I Carabinieri ...

ilfaroonline : Roma, allacci illegali per non pagare luce ed acqua: scoperto insediamento abusivo - RedazioneLaNews : #Roma Allacci abusivi per avere acqua ed elettricità gratis, blitz nell'accampamento abusivo -