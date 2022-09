Regina Elisabetta, la sua morte sta provocando un problema serio per il Paese | Il Governo ha dovuto chiedere l’aiuto della popolazione (Di sabato 17 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta non ha portato solo cordoglio nella popolazione, ma anche un grave problema per il Paese per il quale si è dovuto muovere il Governo inglese. Fiori per Regina Elisabetta-fonte webLe cerimonie per omaggiare la Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre, stanno facendo emergere il problema di come smaltire gli innumerevoli fiori e oggetti lasciati dai sudditi come tributo alla propria sovrana, cui succede ora il nuovo re, Carlo III. Londra si sta organizzando, dunque, non solo per attivare un incredibile dispiegamento di migliaia di uomini addetti alla sicurezza per far sì che tutto fili liscio durante le ... Leggi su topicnews (Di sabato 17 settembre 2022) Lanon ha portato solo cordoglio nella, ma anche un graveper ilper il quale si èmuovere ilinglese. Fiori per-fonte webLe cerimonie per omaggiare laII, scomparsa lo scorso 8 settembre, stanno facendo emergere ildi come smaltire gli innumerevoli fiori e oggetti lasciati dai sudditi come tributo alla propria sovrana, cui succede ora il nuovo re, Carlo III. Londra si sta organizzando, dunque, non solo per attivare un incredibile dispiegamento di migliaia di uomini addetti alla sicurezza per far sì che tutto fili liscio durante le ...

