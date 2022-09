Massimo Giletti piomba sul caso Totti e Blasi: girano voci esplosive (Di sabato 17 settembre 2022) Si scaldano i motori. Come ogni domenica torna Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti in prima serata su La7. E così, alla vigilia, filtrano le anticipazioni sulla puntata di domani, domenica 18 settembre, secondo appuntamento di questa nuova stagione in diretta dalle 21.15. Al centro della puntata non può che esserci la politica: al voto per le politiche manca una sola settimana. Dunque la cronaca ma anche ampio spazio, con ospiti ed esperti, ad alcuni argomenti che hanno catturato in questi ultimi giorni l'attenzione dell'opinione pubblica. Massimo Giletti, rivela la redazione, approfondirà il tema della campagna elettorale declinando la politica al femminile con la presenza di tre donne che hanno idee politiche molto distanti tra loro: Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Si scaldano i motori. Come ogni domenica torna Non è l'Arena, la trasmissione condotta dain prima serata su La7. E così, alla vigilia, filtrano le anticipazioni sulla puntata di domani, domenica 18 settembre, secondo appuntamento di questa nuova stagione in diretta dalle 21.15. Al centro della puntata non può che esserci la politica: al voto per le politiche manca una sola settimana. Dunque la cronaca ma anche ampio spazio, con ospiti ed esperti, ad alcuni argomenti che hanno catturato in questi ultimi giorni l'attenzione dell'opinione pubblica., rivela la redazione, approfondirà il tema della campagna elettorale declinando la politica al femminile con la presenza di tre donne che hanno idee politiche molto distanti tra loro: Daniela Santanchè, Maria Elena Boschi ed Elisabetta ...

