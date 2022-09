LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli sale sul tetto del mondo nell’all-around! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:47 Il Mondiale delle individualiste si conclude qui, per l’Italia oltre i 4 ori e il bronzo di Raffaeli da segnalare anche il bronzo di Baldassarri alla palla. L’appuntamento è a domani con le finali di specialità della squadra, in cui l’Italia cercherà di riscattarsi. 18:46 Sofia Raffaeli conclude questo Mondiale con 4 medaglie d’oro e una di bronzo, numeri da capogiro a cui l’Italia non è mai stata abituata! 18.45 Da segnalare anche la splendida quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. 18:44 Questo il podio: 1.Sofia Raffaeli ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:47 Il Mondiale delle individualiste si conclude qui, per l’Italia oltre i 4 ori e il bronzo dida segnalare anche il bronzo di Baldassarri alla palla. L’appuntamento è a domani con le finali di specialità della squadra, in cui l’Italia cercherà di riscattarsi. 18:46conclude questo Mondiale con 4 medaglie d’oro e una di bronzo, numeri da capogiro a cui l’Italia non è mai stata abituata! 18.45 Da segnalare anche la splendida quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. 18:44 Questo il podio: 1....

