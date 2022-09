LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Pignickzi in testa dopo la terza rotazione, Sofia Raffaeli e Milena Baldassari in gara dalle 16.15! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:41 Attenzione perchè tocca alla leader della gara: Fanni Pigniczki si esibirà alle clavette. 15:39 Evita Griskenas prova l’attacco alla top8: 31.900 al cerchio e 119.950 di totale. 15:37 La cinese Yating Zhao chiude la sua gara alla palla. 15:34 26.750 per Dragan, che con 113.500 sarà destinata a perdere posizioni. 15:32 Finale drammatico per Dragan, in attesa del suo punteggio è pronta in pedana Evita Griskenas con il cerchio. 15:30 L’ultima rotazione parte con Annaliese Dragan al nastro. 15:28 Questa la top3 dopo tre rotazioni: 1.Fanni Pigniczki (90.150) 2.Zohra Aghamirova (89.550) 3.Elzhana Taniyeva (89.350). 15:27 PUNTEGGIO ENORME DI ELZHANA TANIYEVA!!! La kazaka ottiene 32.850 alla palla e recupera tantissime posizione, risalendo fino ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:41 Attenzione perchè tocca alla leader della: Fanni Pigniczki si esibirà alle clavette. 15:39 Evita Griskenas prova l’attacco alla top8: 31.900 al cerchio e 119.950 di totale. 15:37 La cinese Yating Zhao chiude la suaalla palla. 15:34 26.750 per Dragan, che con 113.500 sarà destinata a perdere posizioni. 15:32 Finale drammatico per Dragan, in attesa del suo punteggio è pronta in pedana Evita Griskenas con il cerchio. 15:30 L’ultimaparte con Annaliese Dragan al nastro. 15:28 Questa la top3tre rotazioni: 1.Fanni Pigniczki (90.150) 2.Zohra Aghamirova (89.550) 3.Elzhana Taniyeva (89.350). 15:27 PUNTEGGIO ENORME DI ELZHANA TANIYEVA!!! La kazaka ottiene 32.850 alla palla e recupera tantissime posizione, risalendo fino ...

