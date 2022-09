La Feldi Eboli vince e convince nel II° Memorial Sandro Abate | 4 a 1 per le volpi

(Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – E’ laad alzare il trofeo del 2°, dopo una partita molto equilibrata e risolta solo nel finale del secondo tempo da due lampi dellerossoblù. Il risultato recita 4-1 per i ragazzi di mister Salvo Samperi, che si impongono al Palasele in quello che è stato l’ultimo test prima dell’inizio della stagione ufficiale. Una serata di festa, ricordo e sport iniziata con lo scambio di omaggi tra il capitano irpino Massimo, figlio dell’imprenditorescomparso prematuramente nel 2012, e il presidente dellaGaetano Di Domenico, in posa dinanzi al trofeo realizzato per questa speciale occasione dallo scultore ...

Lunedì 19 settembre alle ore 19:30 al PalaSele di Eboli avrà luogo la presentazione ufficiale della Prima Squadra della Feldi Eboli e della stagione sportiva 2022/2023, la 'Ventesima' della società campana, che quest'anno disputerà la UEFA Champions League dopo i risultati ottenuti la scorsa stagione in Serie A Futsal. C'è molta curiosità sulla Feldi Eboli. Sono i vice campioni d'Italia e rappresenteranno l'Italia in Champions, hanno un allenatore che da due anni si è imposto fra i migliori della Serie A, ma sono at ...