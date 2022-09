"I soldi li hai, prendili dal conto corrente": Cazzola sbrocca dalla Merlino, caos a La7 (Di sabato 17 settembre 2022) "Non possiamo raccontare che siamo un Paese alla fame, non è vero". L'economista Giuliano Cazzola ospite de L'Aria che tira (La7) prova a smontare la narrazione di un Italia alla canna del gas, ma si scontra con Mimmo Tarantini, presidente dell'associazione La Formica, che rappresenta i commercianti di Bari attualmente in protesta contro il caro bollette. Di mezzo ci va la padrona di casa, Myrta Merlino, accusata di fare una informazione di parte. “Il governo Draghi in un anno ha stanziato 60 miliardi di aiuti", argomenta Cazzola che vanta anche di essere un ex dirigente sindacale della Cgil. "Saranno andati da qualche parte, saranno stati distribuiti. Forse sarebbe il caso di chiedere a chi lamenta che le bollette sono alte se è riuscito ad avere parte di questi benefici. Sessanta miliardi sono il doppio di questa palla dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) "Non possiamo raccontare che siamo un Paese alla fame, non è vero". L'economista Giulianoospite de L'Aria che tira (La7) prova a smontare la narrazione di un Italia alla canna del gas, ma si scontra con Mimmo Tarantini, presidente dell'associazione La Formica, che rappresenta i commercianti di Bari attualmente in protesta contro il caro bollette. Di mezzo ci va la padrona di casa, Myrta, accusata di fare una informazione di parte. “Il governo Draghi in un anno ha stanziato 60 miliardi di aiuti", argomentache vanta anche di essere un ex dirigente sindacale della Cgil. "Saranno andati da qualche parte, saranno stati distribuiti. Forse sarebbe il caso di chiedere a chi lamenta che le bollette sono alte se è riuscito ad avere parte di questi benefici. Sessanta miliardi sono il doppio di questa palla dello ...

