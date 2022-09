GTWC Europe, Q1 Valencia: Ferrari torna in pole con Ulysse de Pauw, 11mo posto per Valentino Rossi (Di sabato 17 settembre 2022) Ulysse de Pauw ( AF Corse #53/Ferrari) ha firmato la pole-position per la gara-1 di questo pomeriggio del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Valencia. Il belga ha fermato il cronometro in 1.30.467 precedendo di soli 152 millesimi connazionale Charles Weerts (WRT #32/Audi), leader della classifica generale alla vigilia dell’ultimo atto del 2022 per questo speciale format. Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi), Pieter Schothorst (Attempto #66/Audi) e Gilles Magus (Sainteloc Junior Team #26) inseguono nell’ordine, mentre è da rimarcare la difficilissima qualifica per il russo Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes). 16mo posto conclusivo per il teammate di Raffaele Marciello, unico pilota insieme all’elvetico che ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022)de( AF Corse #53/) ha firmato la-position per la gara-1 di questo pomeriggio del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup in quel di. Il belga ha fermato il cronometro in 1.30.467 precedendo di soli 152 millesimi connazionale Charles Weerts (WRT #32/Audi), leader della classifica generale alla vigilia dell’ultimo atto del 2022 per questo speciale format. Simon Gachet (Tresor by Car Collection #11/Audi), Pieter Schothorst (Attempto #66/Audi) e Gilles Magus (Sainteloc Junior Team #26) inseguono nell’ordine, mentre è da rimarcare la difficilissima qualifica per il russo Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes). 16moconclusivo per il teammate di Raffaele Marciello, unico pilota insieme all’elvetico che ...

