Francesco Facchinetti furibondo in studio: «Di Totti e Ilary Blasi non me ne frega un c****» (Di sabato 17 settembre 2022) Il tormentone della separazione di Totti e Ilary va avanti da troppo tempo in molti cominciano a non sopportarlo più. Tra indiscrezioni, interviste, fiumi di inchiostro e trasmissioni televisive il livello è ampiamente superato. Tra coloro che non ne possono più c'è Francesco Facchinetti. Durante la diretta di "105 Kaos", programma di cui è conduttore su Radio 105, ha abbandonato lo show per non parlare dei retroscena della separazione. E subito sono scoppiate le polemiche. Francesco Facchinetti: «… piuttosto rischio il posto» «Piuttosto che parlare di di Totti e Ilary, rischio il posto», ha detto in diretta piuttosto infuriato.E ha lasciato i suoi colleghi in studio. Poi, su Instagram, Francesco ...

