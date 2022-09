Dentro Sabiri e Reca, out Verre: le ufficiali di Spezia-Sampdoria (Di sabato 17 settembre 2022) Spezia Sampdoria- Dopo la vittoria dell’Empoli ai danni del Bologna, alle ore 18:00 scendono in campo Spezia-Sampdoria. Si ritorna in campo con l’anticipo delle ore 18:00 che metterà lo Spezia di Gotti contro la Sampdoria di Giampaolo, alla ricerca disperata di punti salvezza. Partiamo dalle ufficiali delle Aquile. In porta confermato Dragowski dopo la ottima prestazione di Napoli con Ampadu, Nikolau, Kiwior e Holm sulla fascia a proteziione del Polacco. In mediana agiranno Kovalenko, preferito a Agudelo e Bourabia, supportati dalle fascie: Dentro Reca e anche Bastoni. Davanti spazio a Gyasi supportato da Mbala Nzola alla ricerca del goal. Nella Sampdoria spazio ad Audero tra i pali, in difesa c’è Jeison Murillo che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Dopo la vittoria dell’Empoli ai danni del Bologna, alle ore 18:00 scendono in campo. Si ritorna in campo con l’anticipo delle ore 18:00 che metterà lodi Gotti contro ladi Giampaolo, alla ricerca disperata di punti salvezza. Partiamo dalledelle Aquile. In porta confermato Dragowski dopo la ottima prestazione di Napoli con Ampadu, Nikolau, Kiwior e Holm sulla fascia a proteziione del Polacco. In mediana agiranno Kovalenko, preferito a Agudelo e Bourabia, supportati dalle fascie:e anche Bastoni. Davanti spazio a Gyasi supportato da Mbala Nzola alla ricerca del goal. Nellaspazio ad Audero tra i pali, in difesa c’è Jeison Murillo che ...

