Bianca Guaccero e Chiara Ferragni con lo stesso top effetto push up: a chi sta meglio? (Di sabato 17 settembre 2022) Bianca Guaccero e Chiara Ferragni, due personalità così differenti ma che forse hanno qualcosa in comune. Di certo la bellezza è una qualità che non manca alla conduttrice, ma nemmeno all’imprenditrice digitale, così come il loro gusto in fattore di moda. Le due ‘colleghe’ infatti sono apparse sui social quasi come due ‘gemelle’, il dettaglio … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 settembre 2022), due personalità così differenti ma che forse hanno qualcosa in comune. Di certo la bellezza è una qualità che non manca alla conduttrice, ma nemmeno all’imprenditrice digitale, così come il loro gusto in fattore di moda. Le due ‘colleghe’ infatti sono apparse sui social quasi come due ‘gemelle’, il dettaglio … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

titocrnagora : @Sagittario09 Bianca Guaccero in un trullo - RRT_LML : RT @roberto2_lamela: Ho capito perché hanno chiuso @DettoFattoRai2 e buttato fuori da @RaiDue @Bianca_Guaccero. #PierluigiDiaco il protett… - zazoomblog : Bianca Guaccero: tutto in mostra una delle rarissime volte - #Bianca #Guaccero: #tutto #mostra - CaraStella15 : @tuttopuntotv Diaco si commenta da solo, non so come @RaiDue abbia potuto sostituire Bianca Guaccero con questo!!!!… - affr4nto : in che senso sergio assisi al gf??? io voglio gabriella pession e bianca guaccero sempre amate loro alfonso pensaci -