Bayern Monaco, Nagelsmann: “Sono preoccupato”. Salihamidzic: “Basta scuse, torniamo a vincere” (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta negli ultimi anni, il Bayern Monaco è in difficoltà. Nelle ultime quattro giornate di Bundesliga 2022/2023 ha infatti conquistato appena tre punti, trovando persino la prima sconfitta stagionale contro l’Augbsurg. Tra i più delusi c’è sicuramente l’allenatore Julian Nagelsmann, che ha dichiarato: “Ci eravamo promessi di difendere il risultato fino alla fine e invece subiamo gol e non riusciamo a fare nulla. Fatichiamo a creare superiorità numerica e la produzione offensiva nei metri finali è piuttosto scarsa. Sono preoccupato“. Particolarmente amareggiato anche il ds Hasan Salihamidzic, che ha detto: “Manca la fame che serve per andare a segnare ed anche la condizione fisica non è ottimale. Gli avversari ci rivoltano come calzini ed in queste condizioni è difficile ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Per la prima volta negli ultimi anni, ilè in difficoltà. Nelle ultime quattro giornate di Bundesliga 2022/2023 ha infatti conquistato appena tre punti, trovando persino la prima sconfitta stagionale contro l’Augbsurg. Tra i più delusi c’è sicuramente l’allenatore Julian, che ha dichiarato: “Ci eravamo promessi di difendere il risultato fino alla fine e invece subiamo gol e non riusciamo a fare nulla. Fatichiamo a creare superiorità numerica e la produzione offensiva nei metri finali è piuttosto scarsa.“. Particolarmente amareggiato anche il ds Hasan, che ha detto: “Manca la fame che serve per andare a segnare ed anche la condizione fisica non è ottimale. Gli avversari ci rivoltano come calzini ed in queste condizioni è difficile ...

