Video Balotelli, il Sion: "Non si sta allenando per una bronchite" (Di venerdì 16 settembre 2022) Mario Balotelli barcollante fuori da un bar? Il Video ha fatto il giro del mondo e il suo club, il Sion , non poteva non prendere alla fine posizione. Il sodalizio svizzero si è detto stupito del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022) Mariobarcollante fuori da un bar? Ilha fatto il giro del mondo e il suo club, il, non poteva non prendere alla fine posizione. Il sodalizio svizzero si è detto stupito del ...

Pall_Gonfiato : Mario #Balotelli ripreso mentre barcolla fuori da un locale - inews__24 : ???'Siete penosi tutti voi giornalisti' ?? Sportmediaset pubblica un video di #Balotelli, SuperMario non ci sta e at… - infoitsport : Video Balotelli, Mario non ci sta: “Basta! Non infangatemi se non sapete. Fortunati che…” - infoitsport : Balotelli, il Sion lo difende: «Conseguenze del video sproporzionate» - LeBombeDiVlad : ?? #Sion, #Balotelli sbotta dopo le polemiche sul video diventato virale a Losanna ?? Lo sfogo sui social dell’ex at… -