Udinese | Sottil | «L’intensità è la nostra forza Io sono diretto e schietto con i giocatori»

Il tecnico dell'Udinese Sottil parla prima della gara contro l'Inter: le sue parole in una intervista concessa a Sky Sport ALLENAMENTO – «Uno dei pilastri è L'intensità, sono convinto che come ci alleniamo giochiamo. Allenarsi ad alta intensità quotidianamente aiuta sia a livello di condizione fisica, ma anche a livello mentale. Poi bisogna riproporre lo stesso atteggiamento in partita nelle aggressioni e nelle varie fasi. Questa è una squadra predisposta alla fatica, che ha caratteristiche che mi piacciono molto come l'elettricità e L'intensità. Il secondo principio è la verticalità, intesa nell'andare velocemente al gol, attaccare gli spazi con tanti uomini». forza – «Faccio semplicemente quello che sono. sono molto diretto e schietto con i giocatori»

