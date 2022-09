Regionali, Mario Caputo presenta il suo programma a Monreale (Di venerdì 16 settembre 2022) Si svolgerà domenica 18 settembre alle 18:30 presso l’Al Balhara Resort di Monreale la presentazione del programma elettorale dell’Onorevole Mario Caputo, in gioco per un secondo mandato all’Assemblea Regionale Siciliana. Caputo, impegnato ieri in un tavolo tecnico a Piana degli Albanesi per l’individuazione di un’area da adibire a rifugio per cani, continua la sua campagna Leggi su monrealelive (Di venerdì 16 settembre 2022) Si svolgerà domenica 18 settembre alle 18:30 presso l’Al Balhara Resort dilazione delelettorale dell’Onorevole, in gioco per un secondo mandato all’Assemblea Regionale Siciliana., impegnato ieri in un tavolo tecnico a Piana degli Albanesi per l’individuazione di un’area da adibire a rifugio per cani, continua la sua campagna

