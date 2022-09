Psg, Diallo di nuovo arrestata per aggressione a Hamraoui (Di venerdì 16 settembre 2022) La polizia francese ha nuovamenarreste arrestato e preso in custodia Aminata Diallo, ex giocatrice del Paris Saint-Germain, in relazione all’aggressione contro la compagna di squadra Kheira Hamraoui. L’accusa, secondo i media transalpini, è quella di aver organizzato l’attacco. Diallo era stata arrestata a novembre e rilasciata senza accuse. Hamraoui è stata aggredita al suo ritorno a casa dopo una serata fuori con la stessa compagna di squadra, colpita più volte con una sbarra di metallo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) La polizia francese ha nuovamenarreste arrestato e preso in custodia Aminata, ex giocatrice del Paris Saint-Germain, in relazione all’contro la compagna di squadra Kheira. L’accusa, secondo i media transalpini, è quella di aver organizzato l’attacco.era stataa novembre e rilasciata senza accuse.è stata aggredita al suo ritorno a casa dopo una serata fuori con la stessa compagna di squadra, colpita più volte con una sbarra di metallo. SportFace.

