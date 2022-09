Lazio, biglietti rimborsati ai 225 tifosi presenti in Danimarca (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA - La Lazio rimborserà il costo del biglietto ai 225 tifosi presenti a Herning, in Danimarca, dove i biancocelesti di Maurizio Sarri sono stati travolti dal Midtjylland nella seconda giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 settembre 2022) ROMA - Larimborserà il costo del biglietto ai 225a Herning, in, dove i biancocelesti di Maurizio Sarri sono stati travolti dal Midtjylland nella seconda giornata di ...

