La Rappresentante di Lista torna con un tour indoor (Di venerdì 16 settembre 2022) Si sta per concludere un anno ricco di soddisfazioni e nuovi riconoscimenti per La Rappresentante di Lista. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, infatti, prima di salutare il 2022 tornerà sul palco in una nuova Lista di appuntamenti dal vivo che li vedranno attraversare nuovamente tutta la penisola nel My Mamma tour Club 2022. La Rappresentante di Lista torna sul palco dopo un’estate ricca di eventi che ha visto il duo partecipare alle rassegne stampa più importanti della penisola e continuare i live con il My Mamma – Ciao Ciao Edition. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sono scatenati sul palcoscenico, tra scenografia e tanta bella musica, ripercorrendo alcuni tra i loro brani più famosi. Courtesy of Press OfficeLa band tornerà ad ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022) Si sta per concludere un anno ricco di soddisfazioni e nuovi riconoscimenti per Ladi. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, infatti, prima di salutare il 2022 tornerà sul palco in una nuovadi appuntamenti dal vivo che li vedranno attraversare nuovamente tutta la penisola nel My MammaClub 2022. Ladisul palco dopo un’estate ricca di eventi che ha visto il duo partecipare alle rassegne stampa più importanti della penisola e continuare i live con il My Mamma – Ciao Ciao Edition. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sono scatenati sul palcoscenico, tra scenografia e tanta bella musica, ripercorrendo alcuni tra i loro brani più famosi. Courtesy of Press OfficeLa band tornerà ad ...

