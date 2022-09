Instagram nel caos: gli utenti non ci stanno, ecco il “danno” a loro recato dall’app (Di venerdì 16 settembre 2022) Ennesimi problemi per Instagram. Gli utenti della famosissima piattaforma social non ci stanno a questa nuova problematica. ecco di quale “danno” si sta parlando in queste ultime ore. C’è un bug in Instagram (web source)Il mondo del web è composto da tantissime realtà e utenti di tutti i tipi. Quest’ultimi, sono tantissimi all’interno della piattaforma di Instagram. Parliamo di uno dei social media più amati e apprezzati dalla rete ma che, per l’ennesima volta, è stato criticato: scopriamo di cosa si tratta. Instagram e le mille critiche: non c’è pace per l’app in questione Instagram e le tante polemiche legate al social in questione che partono da lontano. Soprattutto dopo che l’app annunciò che la piattaforma ... Leggi su newstv (Di venerdì 16 settembre 2022) Ennesimi problemi per. Glidella famosissima piattaforma social non cia questa nuova problematica.di quale “” si sta parlando in queste ultime ore. C’è un bug in(web source)Il mondo del web è composto da tantissime realtà edi tutti i tipi. Quest’ultimi, sono tantissimi all’interno della piattaforma di. Parliamo di uno dei social media più amati e apprezzati dalla rete ma che, per l’ennesima volta, è stato criticato: scopriamo di cosa si tratta.e le mille critiche: non c’è pace per l’app in questionee le tante polemiche legate al social in questione che partono da lontano. Soprattutto dopo che l’app annunciò che la piattaforma ...

berlusconi : I monumenti di Roma, i suoi musei, la sua arte sono unici nel mondo. Purtroppo sono unici al mondo - e lo dico davv… - disinformatico : Dati a spasso nel cloud: un’azienda italiana ha lasciato accessibili le scansioni dei documenti dei clienti… - giuliacbfs : RT @paperadiSV5: Harry ha perso un sacco di followers su Instagram solo per aver recitato nel ruolo di un personaggio omosessuale in MP, ma… - Azorahai86 : Raga le foto spezzettate per fare una mega foto su Instagram si usavano nel 2015, sono moleste e poco interessanti. Grazie. - dipinton3 : RT @Tannhauser00: Se mi guardi il culo sei un porco Poi entri nel loro profilo Instagram e son tutte foto del culo -