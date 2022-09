Il privilegio delle donne bianche racchiuso nei beauty case

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lombok, agosto 2022. Sto cercando uno shampoo solido. I supermercati e i negozietti dei villaggi non sempre ne hanno, ma in ogni caso quello che ho infilato in valigia sta per terminare e mi serve un ricambio. Entriamo nel supermercato più grande di Kuta, affacciato sulla strada che ad ogni apertura di porte viene inondata dal freddo dell’aria condizionata. I l reparto cosmesi è in fondo a sinistra. Giunti lì davanti iniziamo a scorrere con lo sguardo ogni scaffale, sperando di trovare qualcosa che non sia imballato nella plastica. Diversi volti ci restituiscono lo sguardo, dalle confezionitinte per capelli a quelle degli assorbenti visi sorridenti stazionano in attesa di essere afferrati e posati nei carrelli. Allo stesso modo il faccione di un bambino a carponi sorride dalla confezione di salviettine umidificate, gli occhi chiari larghi e una peluria bionda a ...