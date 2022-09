I programmi in tv oggi, 16 settembre 2022: film e attualità (Di venerdì 16 settembre 2022) Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Canale 5 Anche se é amore non si vede. Guida ai programmi Tv della serata del 16 settembre 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 16 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Movie dalle 21.10 il film drammatico The Illusionist – L’illusionista. Il misterioso illusionista Eisenheim mette in scena le sue performances nei teatri viennesi. ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 settembre 2022) Su Rai Uno Le indagini di Lolita Lobosco, su Canale 5 Anche se é amore non si vede. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica diil contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 ildrammatico The Illusionist – L’illusionista. Il misterioso illusionista Eisenheim mette in scena le sue performances nei teatri viennesi. ...

reportrai3 : Appalti truccati nei trasporti in ambulanza: 5 arresti nell'inchiesta First Aid One eseguiti oggi dalla Guardia di… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 16 settembre 2022: film e attualità - SaverioCongedo : Oggi a Nardò con Pippi Mellone e Roberto Marti per parlare di futuro, programmi e idee per la nostra Italia. Tanta… - davizz79 : 'Ieri era meglio di oggi E io sono stanco dell'alba.' - Valedance11 : RT @Unomattina: Le amicizie nate sui banchi di scuola restano per tutta la vita. Ne parliamo in studio con Andrea Vianello conduttore, oggi… -