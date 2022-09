Highlights Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3: fase a gironi Coppa Davis 2022 (VIDEO) (Di venerdì 16 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Sinner-Cerundolo 7-5 1-6 6-3. L’azzurro regala all’Italia il secondo punto contro l’Argentina nella seconda gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Pur non brillando, il classe 2001 riesce a portare a casa la vittoria in tre set e garantire alla squadra di Volandri la qualificazione aritmetica a Malaga. Di seguito il VIDEO con i momenti più emozionanti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilcon glidi7-5 1-6 6-3. L’azzurro regala all’Italia il secondo punto contro l’Argentina nella seconda gara delladella. Pur non brillando, il classe 2001 riesce a portare a casa la vittoria in tre set e garantire alla squadra di Volandri la qualificazione aritmetica a Malaga. Di seguito ilcon i momenti più emozionanti della partita. SportFace.

jumptarvo : ho visto gli extendend highlights di sinner alcaraz assurdo quanto abbia buttato nel cesso secondo e terzo set - oktennis : Se vi siete persi il match dell'anno, potete rivedere qui tutto il meglio di #Sinner-#Alcaraz ?????? #USOpen - AlePassanti : RT @OA_Sport: #TENNIS #USOpen Riviviamo gli highlights del match epico a New York tra Sinner e Alcaraz: l'altoatesino a un punto dalla vitt… - OA_Sport : #TENNIS #USOpen Riviviamo gli highlights del match epico a New York tra Sinner e Alcaraz: l'altoatesino a un punto… - bc_emergenza : RT @LaStampa: Us Open, Alcaraz batte Sinner dopo oltre 5 ore di battaglia: gli highlights dell'epica sfida -