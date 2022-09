Giro del Lussemburgo 2022, vittoria della crono e leadership per Mattias Skjelmose Jensen. 11° Trentin (Di venerdì 16 settembre 2022) Colpo doppio per il danese Mattias Skjelmose Jensen nella quarta tappa del Giro del Lussemburgo 2022. La cronometro di 26 km in programma nel circuito di Remich è stata vinta dal corridore della Trek – Segafredo con il tempo di 34’05”. Il 21enne ha preceduto di tre secondi il francese Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic) e di 13? l’altro danese Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling). Una frazione che ha dato un nuovo connotato alla classifica generale, comandata da Skjelmose Jensen con 3? di margine su Vauquelin e 14? su sull’olandese Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), quinto nella crono a 25?. L’ex leader della corsa, ovvero il transalpino Valentin Madouas (Groupama-FDJ), ha chiuso la sua prova ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) Colpo doppio per il danesenella quarta tappa deldel. Lametro di 26 km in programma nel circuito di Remich è stata vinta dal corridoreTrek – Segafredo con il tempo di 34’05”. Il 21enne ha preceduto di tre secondi il francese Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic) e di 13? l’altro danese Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling). Una frazione che ha dato un nuovo connotato alla classifica generale, comandata dacon 3? di margine su Vauquelin e 14? su sull’olandese Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), quinto nellaa 25?. L’ex leadercorsa, ovvero il transalpino Valentin Madouas (Groupama-FDJ), ha chiuso la sua prova ...

