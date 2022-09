Fabri Fibra in concerto a Grado sabato 17 settembre 2022

(Di venerdì 16 settembre 2022) Grande attesa per l’evento di chiusura della 10^ edizione delFestival – Ospiti d’Autore, rassegna che ha già portato nella Diga Nazario Sauro, a cavallo fra luglio e agosto, grandi nomi della musica italiana. Domani,17, riflettori accesi invece sul Parco delle Rose diper accogliere la star assoluta del rap italiano,, protagonista all’Isola del Sole con il suo fortunatissimo tour “Caos Live”. Un graditissimo ritorno quello di, località già scelta nei mesi scorsi quale set perfetto per le foto sulla spiaggia della copertina del suo album certificato doppio platino “Caos”, pubblicato a marzo. I biglietti per ilsono ancora in vendita sul ...

il_piccolo : Fabri Fibra sabato in concerto a Grado con la “copertina super onirica” - EMMEESSE_ : TIER LIST LUCIDA SUGLI ARTISTI PRESENTI IN BOTOX: ??VillaBanks Shiva Guè [tutti gli altri] fabri fibra - ARIS4NDINS0MN1A : @marcoljno ci sono alcune pezzi di persone che oresi individuali top, tipo gazz e fabri fibra - TandiRi : Stavo ascoltando dalla A alla Zeta di Fabri Fibra ancora una volta ammirata dall’Arte quando mi è capitata sotto ag… - roccopanduri : @Giuseppegreco__ @esauritass dai che ormai neanche fabri fibra fa tutto il disco rap -

Il Friuli

... Guè, Madame, Baby Gang, Mahmood, Luchè, Coez, Ernia, Paky, anice, Ketama126, Gazzelle, Vettosi, Rkomi, Ariete, J Lord, Jake La Furia, Pyrex, VillaBanks, Noyz Narcos,, Drast, Ghali, 2Rari,...Lo scorso mese di dicembre, uno dei nomi più importanti di sempre di tutta la scena rap italiana, e forse quello dalla carriera più importante, aveva scelto la spiaggia di Grado per ... Fabri Fibra per il gran finale di Grado Festival Fabri Fibra, Madame, Rkomi, Ernia & co.: l’anno iconico del rap italiano raccontato in una serie direttamente dai protagonisti. Guarda la clip video.Certo, il meteo non sarà d'aiuto. Eppure in questo fine settimana come sempre non mancano le idee su cosa fare a Udine e dintorni. Una piccola selezione Ecco quella proposta da UdineToday ...