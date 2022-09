Decreto Aiuti Ter: tutte le misure approvate dal CdM (Di venerdì 16 settembre 2022) Aumentano le entrate, aumentano gli obiettivi programmatici della finanza pubblica. Si tratta di un tesoretto da 6,2 miliardi di euro frutto della campagna del Governo Draghi; denaro che adesso contribuirà a finanziare il nuovo Decreto Aiuti (il ter) approvato dal Governo uscente per sostenere famiglie e imprese nel compito di pagare le bollette dell’energia di ottobre e novembre. Il piano si articola su tre cardini: aiuto alle famiglie e alle imprese per affrontare la crisi energetica; intervento per accelerare le riforme strutturali del Pnrr e linee guida per la diversificazione energetica dal gas russo, e verso le rinnovabili”. I cardini della manovra Nella bozza del Decreto legge Aiuti ter è contenuto un pacchetto di interventi dal valore di 14 miliardi senza extra deficit. Il Decreto è un ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 settembre 2022) Aumentano le entrate, aumentano gli obiettivi programmatici della finanza pubblica. Si tratta di un tesoretto da 6,2 miliardi di euro frutto della campagna del Governo Draghi; denaro che adesso contribuirà a finanziare il nuovo(il ter) approvato dal Governo uscente per sostenere famiglie e imprese nel compito di pagare le bollette dell’energia di ottobre e novembre. Il piano si articola su tre cardini: aiuto alle famiglie e alle imprese per affrontare la crisi energetica; intervento per accelerare le riforme strutturali del Pnrr e linee guida per la diversificazione energetica dal gas russo, e verso le rinnovabili”. I cardini della manovra Nella bozza delleggeter è contenuto un pacchetto di interventi dal valore di 14 miliardi senza extra deficit. Ilè un ...

