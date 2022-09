WTA Portorose 2022 | Friedsam elimina Raducanu e accede ai quarti di finale Bene Paolini | Parry e Siniakova

(Di giovedì 15 settembre 2022) È terminata da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento sloveno si sono disputati oggi i restanti match valevoli per gli ottavi die le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. L’impresa di giornata la compie Anna-Lena. La tedesca (n.213 al mondo) batte clamorosamente la britannica Emma(testa di serie n.1) per 7-5 0-6 6-3 e raggiunge aidila francese Diane, uscita vittoriosa per 7-6(2) 6-4 dalla sfida contro la russa Anastasia Potapova (n.9 del seeding). In casa ItaliaJasmine: l’azzurra supera in rimonta per 5-7 6-2 7-6(5) la padrona di casa Kaja Juvan ed entra tra le migliori otto del torneo. La classe 1996 ...

11.00 Tennis,: ottavi di finale - Diretta tv su Supertennis, live streaming su SuperTenniX e SuperTennis.tv (4° match sul centrale Jasmine Paolini - Kaja Juvan) 11.45 Rugby, The Rugby Championship: ...E' andata in archivio una nuova giornata di incontri a, in Slovenia, sede del torneodi questa settimana. Non sono arrivate buone notizie in casa Italia per l'uscita di scena di Martina Trevisan, sconfitta dalla ceca Katerina Siniakova (n.82 ...L'azzurra, che difende il titolo conquistato nel 2021, affronterà Katerina Siniakova per un posto in semifinale ...