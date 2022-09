“Sei maliziosa”. La Russa muove l'accusa a Merlino, gelo in studio (Di giovedì 15 settembre 2022) “È un po' polemico il campo del centrodestra?”. Questa la domanda con cui Myrta Merlino accoglie Ignazio La Russa, vice-presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, nell'edizione del 15 settembre de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. La Russa risponde con un sorriso amaro: “Mi piacerebbe prima o poi esaminare il campo della sinistra, un bel servizio su Letta e i centristi”. Merlino si giustifica: “Ma quelli si sono sfaldati subito, manco sono arrivati, hanno fatto il casino subito, se lo ricorda?”. “Aaaaah” annuisce La Russa dopo la spiegazione a seguito della frecciata, poi continua: “Posso darle un consiglio? Ricordiamolo agli italiani, l'alternativa a questo centrodestra è quella roba lì, quelli che non sono stati neanche capaci di fare una finta coalizione, non dico una ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) “È un po' polemico il campo del centrodestra?”. Questa la domanda con cui Myrtaaccoglie Ignazio La, vice-presidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, nell'edizione del 15 settembre de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Larisponde con un sorriso amaro: “Mi piacerebbe prima o poi esaminare il campo della sinistra, un bel servizio su Letta e i centristi”.si giustifica: “Ma quelli si sono sfaldati subito, manco sono arrivati, hanno fatto il casino subito, se lo ricorda?”. “Aaaaah” annuisce Ladopo la spiegazione a seguito della frecciata, poi continua: “Posso darle un consiglio? Ricordiamolo agli italiani, l'alternativa a questo centrodestra è quella roba lì, quelli che non sono stati neanche capaci di fare una finta coalizione, non dico una ...

